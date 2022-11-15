Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В настоящее время в украинской энергосистеме существует проблема не только с распределением, но и с генерацией электроэнергии. На полное восстановление электроэнергетической инфраструктуры понадобится не менее 1-2 лет. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Олег Попенко.

Цитата

«При нынешней ситуации наша энергетическая система не выдерживает той нагрузки, которая уже есть сейчас. А с наступлением холодов она увеличится, потому что каждое понижение температуры на 5 градусов – это еще увеличение на 10% общего потребления электроэнергии. На восстановление энергосистемы, это без учета последующих атак, понадобится минимум год-два, ведь одна трансформаторная подстанция стоит 1-2 млн долларов, а срок изготовления подстанции – минимум полгода. У производителей есть очереди из других компаний и стран. Поэтому надо понимать, что это надолго», – отметил Попенко.

Тем не менее, россияне атакуют не только инфраструктуру распределения электроэнергии, есть проблемы и с генерацией. Если до 10 октября Украина активно поставляла электроэнергию в Европу, то сейчас экспорт остановлен.

«Они бьют по трансформаторных подстанциях Укрэнерго и облэнерго, для того, чтобы мы не могли распределить электроэнергию. Но на сегодняшний день ситуация с генерацией электроэнергии также сложная. Ведь увеличили потребление, и неизвестно, хватает ли нам сейчас, потому что не можем даже доставить. Если говорить о Западной Украине, то там хватает электроэнергии. Однако были атаки на генерации, поставляющие электроэнергию в центральную часть Украины. Были разрушены Ахтырская, Кременчугская, Черниговская ТЭЦ. Поэтому ситуация с генерацией также не во всех регионах нормальная», – рассказал Попенко.

Исполнительный директор ГС “Умные электросети” Александр Баранюк журналисту УНН рассказал, что украинцам следует быть готовыми ко всему, даже максимально негативным сценариям, ведь в стране идет война и сложно что-то прогнозировать.

«Но уверенно можно сказать, что наша энергосистема очень устойчива. Наши сотрудники энергокомпаний, системный оператор Укрэнерго работают быстро, слаженно и эффективно. Действительно, распределительные компании уже закончили аварийные запасы трансформаторов и подстанций. Сейчас их активно восстанавливают за счет зарубежных доноров и европейских компаний. Также есть и денежные и гуманитарные вливания европейцев, которые помогают нам оперативно заказывать необходимое оборудование. В некоторых случаях европейские системные операторы и распределительные сети уступают Украине очередь по своим заказам, для того, чтобы сначала нам произвели необходимое оборудование. Наша страна сейчас все возможное для того, чтобы ситуация была контролируемая. И мы уже показали пример всей Европе, которая в принципе такого не испытывала, таких повреждений, не имела массовых атак на энергетическую инфраструктуру, как можно быстро восстанавливать свою энергосистему», – рассказал Баранюк.

Он добавил, что с каждой вражеской атакой Силы обороны все больше готовы к ним, увеличивается эффективность сбивания ракет и беспилотников. При последней атаке на энергетическую инфраструктуру всего около 10% ракет достигли своих целей.

«Нам, украинцам, остается помогать нашей армии и максимально сдержанно подойти к энергопотреблению, для того, чтобы помочь энергокомпаниям восстановиться и сохранить в системе баланс. И так же надеяться на то, что энергокомпании удачно и в сжатые сроки отремонтируют все, что необходимо», – сказал Баранюк.

Попенко отметил, что хоть сейчас и сложно ограничить энергопотребление в утренние и вечерние часы из-за постоянных отключений, все же стоит воздержаться от пользования микроволновками, электрочайниками и электрокофеварками. Относительно посудомоечных и стиральных машин он посоветовал включать их в ночное время.

Напомним

14 ноября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил первый транш в рамках британского финансирования для Фонда энергетической поддержки Украины.

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