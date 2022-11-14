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Велика Британія оголосила про виділення 5,7 млн євро на відновлення енергосистеми України

Велика Британія оголосила про виділення 5,7 млн євро на відновлення енергосистеми України

Київ • УНН

 • 368339 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив перший транш в межах британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Цитата

«Сьогодні міністр закордонних справ має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком разом із заступником директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів (5,7 млн євро)», - ідеться у заяві.

Деталі

Як сказано у заяві, ця підтримка допоможе з суттєвим ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів. Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду, а також надсилає лікарняні генератори та фінансову гарантію для державного енергопостачальника України.

За словами міністра закордонних справ країни Джеймса Клеверлі, Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

«Атаки росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть попри ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит. Велика Британія зробила найбільшу на сьогодні пожертву в цей фонд. Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір», - додав чиновник.

Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що рф намагається зламати нас, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців напередодні зими без тепла та світла. Сьогодні підтримка міжнародних партнерів важлива як ніколи.

«Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Сьогодні вона робить значний внесок у Фонд підтримки енергетики. Це дозволить закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим британським партнерам і Секретаріату Енергетичного Співтовариства за допомогу в боротьбі з росією на енергетичному фронті», - зазначив Галущенко.

Доповнення

Велика Британія посилить підтримку українських солдатів протягом зими, оскільки наближається ключова битва в Херсоні.

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