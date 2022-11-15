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Скільки часу треба на відновлення енергосистеми та до чого бути готовими українцям - розповіли експерти

Скільки часу треба на відновлення енергосистеми та до чого бути готовими українцям - розповіли експерти

Київ • УНН

 • 941502 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Наразі в українській енергосистемі існує проблема не лише з розподіленням, а й з генерацією електроенергії. На повне відновлення електроенергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше 1-2 роки. Про це в коментарі УНН розповів експерт з питань житлово-комунального господарства і благоустрою Олег Попенко.

Цитата

«При нинішній ситуації наша енергетична система не витримує того навантаження, яке вже є зараз. А з настанням холодів воно збільшиться, тому що кожне зниження температури на 5 градусів – це ще збільшення на 10% загального споживання електроенергії. На відбудову енергосистеми, це без врахування наступних атак, знадобиться щонайменше рік-два, адже одна трансформаторна підстанція коштує 1-2 млн доларів, а термін виготовлення підстанції – щонайменше пів року. У виробників є черги з інших компаній та країн. Тому треба розуміти, що це надовго», – зазначив Попенко.

Проте, росіяни атакують не лише інфраструктуру розподілення електроенергії, є проблеми і з генерацією. Якщо до 10 жовтня Україна активно постачала електроенергію до Європи, то зараз експорт зупинений.

«Вони б’ють по трансформаторних підстанціях Укренерго та обленерго, для того, щоб ми не могли розподілити електроенергію. Але на сьогодні ситуація з генерацією електроенергії також складна. Адже збільшили споживання, і не відомо, чи вистачає нам зараз, тому що не можемо навіть доставити. Якщо говорити про Західну Україну, то там вистачає електроенергії. Проте, були атаки на генерації, що постачають електроенергію в центральну частину України. Були зруйновані Охтирська, Кременчуцька, Чернігівська ТЕЦ. Тому ситуація з генерацією також не у всіх регіонах нормальна», – розповів Попенко.

Виконавчий директор ГС “Розумні електромережі” Олександр Баранюк журналісту УНН розповів, що українцям варто бути готовими до всього, навіть максимально негативних сценаріїв, адже в країні йде війна і складно щось прогнозувати.

«Але впевнено можна сказати, що наша енергосистема дуже стійка. Наші співробітники енергокомпаній, системний оператор Укренерго працюють швидко, злагоджено і ефективно. Дійсно, розподільчі компанії вже закінчили аварійні запаси трансформаторів та підстанцій. Зараз їх активно відновлюють за рахунок закордонних донорів та європейських компаній. Так само є і грошові та гуманітарні вливання європейців, які допомагають нам оперативно замовляти необхідне обладнання. У деяких випадках, європейські системні оператори і розподільчі мережі, поступаються Україні чергою на свої замовлення, для того, щоб спочатку нам виробили необхідне обладнання. Наша країна зараз усе можливе для того, щоб ситуація була контрольована. І ми вже показали приклад всій Європі, яка в принципі такого не відчувала, таких пошкоджень, не мала масових атак на енергетичну інфраструктуру, як можна швидко відновлювати свою енергосистему», – розповів Баранюк.

Він додав, що з кожною ворожою атакою Сили оборони все більше готові до них, збільшується ефективність збиття ракет та безпілотників. При останній атаці на енергетичну інфраструктуру лише близько 10% ракет досягли своїх цілей.

«Нам, українцям, залишається допомагати нашій армії і максимально стримано підійти до енергоспоживання, для того, щоб допомогти енергокомпаніям відновитися і зберегти в системі баланс. І так само сподіватися на те, що енергокомпанії вдало і в стислий строк відремонтують усе, що необхідно», – сказав Баранюк.

Попенко зазначив, що хоч зараз і складно обмежити енергоспоживання в ранковий та вечірній час через постійні відключення, все ж варто утриматися від користування мікрохвильовками, електрочайниками та електрокавоварками. Щодо посудомийних та пральних машин, то він порадив вмикати їх у нічний час.

Нагадаємо

14 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив перший транш в межах британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України.

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