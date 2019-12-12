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Одобрен бюджет Киева на 2020 год: основные цифры

Одобрен бюджет Киева на 2020 год: основные цифры

Киев  •  УНН

 • 20023 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2020 год. Проголосовали за смету города 72 депутата. Также Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития г. Киева на следующий год, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Так, в 2020 году город планирует получить 58,8 млрд гривен поступлений. Такой же будет и расходная часть бюджета.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

В следующем году планируется выделить снова рекордную сумму на образование - 21,7 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в этом году. Продолжится и реализация проекта "Деньги ходят за ребенком", воплощение которого город начал в прошлом году. На это планируется направить 5,1 млрд грн.

На строительство новых садиков и школ, реконструкцию и ремонт существующих учреждений в бюджете предусмотрели более 2 млрд грн.

На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 10,3 миллиарда гривен. Немалые средства будут направлены, в частности, на достройку Подольско-Воскресенского моста.

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Около 5 млрд гривен предусмотрели на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице.

На здравоохранение - 6,7 млрд гривен. В частности, на закупку медицинского оборудования направят более 760 млн грн. На капитальный ремонт и капитальные вложения - более 960 млн грн. Медикаменты - более 1,6 млрд гривен.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет выделено - 6,7 млрд гривен.

Почти 4,5 миллиарда выделят на социальную защиту киевлян. Сокращение расходов, по сравнению с 2019 годом, связано с тем, что выплата льгот, субсидий и пособий незащищенным категориям киевлян перешла на общегосударственный уровень. И теперь этими видами помощи будет заниматься Министерство социальной политики.

На городскую целевую программу "Забота" в следующем году предусмотрели 2,7 млрд грн.

На культуру и искусство - 1,6 млрд гривен.

С 2021 года на реализацию проектов "Общественного бюджета" по предложению мэра планируется направлять 170 млн грн.

В пресс-службе КГГА также напомнили, что столицу лишили более 2 миллиардов гривен - средств, которые планировали направить на крупные инфраструктурные объекты. Не досчитается столица и средств, которые могли направить на социальную защиту и медицину. Почти на 7 млрд гривен уменьшился объем субвенции из госбюджета на эти сферы.

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