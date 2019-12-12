Схвалено бюджет Києва на 2020 рік: основні цифри

ukru
12:30 • 16504 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 107586 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105479 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 121806 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 121454 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126174 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170896 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268385 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262174 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255310 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
27 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 106254 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 108659 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 58670 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 33309 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 72461 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 107586 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 121806 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 121454 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 108659 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 835 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 1699 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 22467 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 58670 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105309 перегляди
Актуальне
Схвалено бюджет Києва на 2020 рік: основні цифри

Схвалено бюджет Києва на 2020 рік: основні цифри

Київ • УНН

 • 20033 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2020 рік. Проголосували за кошторис міста 72 депутати. Також Київрада підтримала Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на наступний рік, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Так, у 2020 році місто планує отримати 58,8 мільярдів гривень надходжень. Такою ж буде і видаткова частина бюджету.

Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Наступного року планують виділити знову рекордну суму на освіту — 21,7 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж цього року. Продовжиться і реалізація проекту “Гроші ходять за дитиною”, втілення якого місто розпочало минулого року. На це планують спрямувати 5,1 млрд грн.

На будівництво нових садків та шкіл, реконструкцію та ремонт існуючих закладів у бюджеті передбачили понад 2 млрд грн.

На транспорт та дорожнє господарство запланували 10,3 мільярди гривень. Чималі кошти будуть спрямовані, зокрема, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав Бюджет-2020

Близько 5 мільярдів гривень передбачили на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

На охорону здоров’я — 6,7 млрд гривень. Зокрема, на закупівлю медичного обладнання спрямують понад 760 млн грн. На капітальний ремонт та капітальні вкладення — більше 960 млн грн. Медикаменти — понад 1,6 млрд гривень.

На житлово-комунальне господарство буде виділено — 6,7 млрд гривень.

Майже 4,5 мільярди виділять на соціальний захист киян. Скорочення витрат, у порівнянні з 2019 роком, пов’язане з тим, що виплата пільг, субсидій і допомог незахищеним категоріям киян перейшла на загальнодержавний рівень. І тепер цими видами допомоги займатиметься Міністерство соціальної політики.

На міську цільову програму “Турбота” наступного року передбачили 2,7 млрд грн.

На культуру і мистецтво — 1,6 млрд гривень.

З 2021 року на реалізацію проектів “Громадського бюджету” за пропозицією мера планується скеровувати 170 млн грн.

У пресслужбі КМДА також нагадали, що столицю позбавили понад 2 мільярдів гривень — коштів, що планували спрямувати на великі інфраструктурні об’єкти. Не дорахується столиця і коштів, що могли направити на соціальний захист та медицину. Майже на 7 млрд гривень зменшився обсяг субвенції з держбюджету на ці сфери.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71