Схвалено бюджет Києва на 2020 рік: основні цифри

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2020 рік. Проголосували за кошторис міста 72 депутати. Також Київрада підтримала Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на наступний рік, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.