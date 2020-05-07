Восточную Африку накрыло смертельное наводнение, более 260 человек погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В результате ливней в Восточной Африке возникло наводнение, которое унесло жизни более 260 человек в Кении, Сомали и Руанде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Наводнение, возникшее в результате недавних сильных дождей, унесло жизни более 260 человек по всей Восточной Африке. Кения получила тяжелейший удар, правительство зафиксировало 194 случая смерти. В Руанде 55 человек погибли, а наводнения унесли 16 жизней в Сомали. В Уганде высокий уровень воды затопил около 200 пациентов внутри больницы", - сообщили в СМИ.
Указано, что власти Кении приказали людям в некоторых пострадавших районах оставить потенциально опасные места.
Также отмечается, что вода смыла 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и некоторые объекты жизненно важной инфраструктуры.
"Метеорологи прогнозируют, что сильнейшие, чем обычно, дожди продлятся в течение всего мая", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Руанде люди погибли в результате оползней, были разрушены дома, дороги и посевы, а сотни людей остались бездомными.
Напомним, в феврале этого года столицу Индонезии Джакарту накрыло наводнение, парализовав большую часть города.