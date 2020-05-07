Східну Африку накрила смертельна повінь, понад 260 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Внаслідок злив у Східній Африці виникла повінь, яка забрала життя понад 260 людей в Кенії, Сомалі та Руанді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Повінь, яка виникла внаслідок недавніх сильних дощів, забрала життя понад 260 людей по всій Східній Африці. Кенія зазнала найтяжчого удару, уряд зафіксував 194 випадки смерті. У Руанді 55 людей загинули, а повені забрали 16 життів у Сомалі. В Уганді високий рівень води затопив близько 200 пацієнтів всередині лікарні”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що влада Кенії наказала людям у деяких постраждалих районах залишити потенційно небезпечні місця.
Також зазначається, що вода змила 8 тисяч гектарів сільськогосподарських культур та деякі об’єкти життєво важливої інфраструктури.
“Метеорологи прогнозують, що сильніші, ніж зазвичай, дощі триватимуть протягом усього травня”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в Руанді люди загинули внаслідок зсувів, були зруйновані будинки, дороги та посіви, а сотні людей залишились бездомними.
Нагадаємо, в лютому цього року столицю Індонезії Джакарту накрила повінь, паралізувавши більшу частину міста.