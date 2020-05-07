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Східну Африку накрила смертельна повінь, понад 260 людей загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Внаслідок злив у Східній Африці виникла повінь, яка забрала життя понад 260 людей в Кенії, Сомалі та Руанді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Східну Африку накрила смертельна повінь, понад 260 людей загинуло

“Повінь, яка виникла внаслідок недавніх сильних дощів, забрала життя понад 260 людей по всій Східній Африці. Кенія зазнала найтяжчого удару, уряд зафіксував 194 випадки смерті. У Руанді 55 людей загинули, а повені забрали 16 життів у Сомалі. В Уганді високий рівень води затопив близько 200 пацієнтів всередині лікарні”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що влада Кенії наказала людям у деяких постраждалих районах залишити потенційно небезпечні місця.

Також зазначається, що вода змила 8 тисяч гектарів сільськогосподарських культур та деякі об’єкти життєво важливої інфраструктури.

“Метеорологи прогнозують, що сильніші, ніж зазвичай, дощі триватимуть протягом усього травня”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в Руанді люди загинули внаслідок зсувів, були зруйновані будинки, дороги та посіви, а сотні людей залишились бездомними.

Нагадаємо, в лютому цього року столицю Індонезії Джакарту накрила повінь, паралізувавши більшу частину міста.

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