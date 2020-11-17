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Схемы откатов на "Большом строительстве": на Волыни разоблачили группу чиновников

Схемы откатов на "Большом строительстве": на Волыни разоблачили группу чиновников

Киев  •  УНН

 • 14430 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Волыни разоблачили группу должностных лиц службы местных автомобильных дорог и строительства, которые организовали "схемы откатов" на объектах "Большого строительства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"На Волыни полицейские уличили в организации "схемы откатов" руководство службы местных автомобильных дорог и строительства. Неправомерную выгоду чиновники требовали за заключение договоров с установки видеокамер на объектах строительства в рамках программы "Большое строительство", в том числе и на автомобильных дорогах области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе следствия правоохранители "разоблачили и задокументировали противоправную деятельность группы должностных лиц службы местных автомобильных дорог и строительства облгосадминистрации".

Отмечается, что 20% "отката" от общей суммы договоров, а именно 60 тыс. грн, долженбыл предоставить подрядчик за заключение соглашений об установлении камер видеонаблюдения.

"16 ноября в Луцке правоохранители задержали во время получения очередной суммы неправомерной выгоды одного из фигурантов. Один из руководителей службы получил 25 тыс. грн для последующей передачи части средств другим участникам "схемы". Ранее были задокументированы факты получения ими 23 тыс. грн и установка системы видеонаблюдения стоимостью 12 тыс. грн в квартире одного из должностных лиц", - указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали двух чиновников. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, двое должностных лиц требовали взятки за непрепятствование реконструкции объекта "Большого строительства".

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