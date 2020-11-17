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Схеми відкатів на “Великому будівництві”: на Волині викрили групу посадовців

Схеми відкатів на “Великому будівництві”: на Волині викрили групу посадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Волині викрили групу посадовців служби місцевих автомобільних доріг та будівництва, які організували “схеми відкатів” на об’єктах “Великого будівництва”. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

“На Волині поліцейські викрили в організації “схеми відкатів” керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва. Неправомірну вигоду посадовці вимагали за укладання договорів із встановлення відеокамер на об’єктах будівництва в межах програми “Велике будівництво”, у тому числі й на автомобільних дорогах області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час слідства правоохоронці "викрили та задокументували протиправну діяльність групи посадовців служби місцевих автомобільних доріг та будівництва облдержадміністрації".

Зазначається, що 20% “відкату” від загальної суми договорів, а саме 60 тис. грн, повинен був надати підрядник за укладання угод щодо встановлення камер відеонагляду.

“16 листопада у Луцьку правоохоронці затримали під час одержання чергової суми неправомірної вигоди одного з фігурантів. Один із керівників служби отримав 25 тис. грн для подальшої передачі частини коштів іншим учасникам “схеми”. Раніше було задокументовано факти отримання ними 23 тис. грн та встановлення системи відеонагляду вартістю 12 тис. грн у квартирі одного з посадовців”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох посадовців. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозр за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання стосовно них запобіжних заходів.

Нагадаємо, двоє посадовців вимагали хабарі за неперешкоджання реконструкції об’єкта “Великого будівництва”.

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