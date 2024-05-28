"Скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты". Эксперт рассказал, как Безуглая лоббирует назначение Мойсюка главкомом

Скандально известный народный депутат Марьяна Безуглая продвигает в публичное пространство нарратив о необходимости снова сменить военное руководство, назначив Главнокомандующим ВСУ генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка. Об этом в Facebook написал Евгений Магда, политолог и директор Института мировой политики, передает УНН.

Он обратил внимание на то, что первая попытка Безуглой "протащить" на должность Мойсюка датирована январем 2024 года, когда она активно критиковала тогдашнего главкома Валерия Залужного. Теперь нардеп "хейтит" действующего главкома Александра Сырского, чтобы во второй раз добиться назначения Мойсюка.

"Один только тот факт, что за него впрягается столь неоднозначная личность как Марьяна Безуглая заставляет задуматься над тем, что стоит за ее желанием назначить главнокомандующим именно Мойсюка. Как говорится, скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты. На самом деле лоббировать кадровые перестановки в высшем военном руководстве раз в полгода - очень плохая идея, которая ничем хорошим для нас не закончится независимо от фамилий", - написал эксперт.

Внимание к военному командованию со стороны Безуглой Магда назвал "зацикленностью": "Какую цель она преследует, доподлинно неизвестно. Но это точно не "наведение порядка" в военной верхушке - потому что работало до Марьяны, будет работать и после нее".

Он также напомнил, что Безуглая "сбила" с должности Залужного, систематически поливая его грязью почти три месяца - вплоть до момента увольнения. Тогда она публично поддерживала Сырского как одного из кандидатов на эту должность. "Однако прошло всего три с лишним месяца с момента назначения Сырского на должность главкома, и история повторилась снова: Безуглая его беспощадно хейтит и разводит зраду", - написал Магда.

Марьяна Безуглая - народный депутат от "Слуги народа". Как писали СМИ, включить ее в партийный список в свое время предложил Андрей Холодов, так называемый "табачный король", кум обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

За годы своего депутатства Безуглая фигурировала в многочисленных скандалах. Кроме систематической критики Вооруженных Сил Украины, она медийно атаковала волонтеров, независимый вещатель Суспільне, была соавтором ряда скандальных законопроектов, один из которых предлагал разрешить командирам убивать подчиненных без решения суда. Ее также обвиняли в дискредитации ВСУ и содействии российским ИПСО.