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"Скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти". Експерт розповів, як Безугла лобіює призначення Мойсюка головкомом

"Скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти". Експерт розповів, як Безугла лобіює призначення Мойсюка головкомом

Київ • УНН

 • 18596 перегляди

Народний депутат Мар'яна Безугла просуває генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка на посаду нового Головнокомандувача Збройних сил України, неодноразово критикуючи і намагаючись замінити нинішнє військове керівництво.

Скандально відома народна депутатка Мар’яна Безугла просуває у публічний простір наратив про необхідність знову змінити військове керівництво, призначивши Головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це у Facebook написав Євген Магда, політолог і директор Інституту світової політики, передає УНН.

Він звернув увагу на те, що перша спроба Безуглої "протягнути" на посаду Мойсюка датована січнем 2024 року, коли вона активно критикувала тодішнього головкома Валерія Залужного. Тепер нардепка "хейтить" діючого головкома Олександра Сирського, щоб вдруге домогтись призначення Мойсюка.

"Один лишень той факт, що за нього впрягається настільки неоднозначна особа як Мар’яна Безугла змушує задуматись над тим, що стоїть за її бажанням призначити головнокомандувачем саме Мойсюка. Як то кажуть, скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти. Насправді лобіювати кадрові перестановки у вищому військовому керівництві раз на півроку – дуже погана ідея, яка нічим добрим для нас не закінчиться незалежно від прізвищ", – написав експерт.

Увагу до військового командування з боку Безуглої Магда назвав "зацикленістю": "Яку мету вона переслідує, достеменно невідомо. Але це точно не "наведення ладу" у військовій верхівці – бо працювало до Мар’яни, працюватиме і після неї".

Він також нагадав, що Безугла "збила" з посади Залужного, систематично поливаючи його брудом майже три місяці – аж до моменту звільнення. Тоді вона публічно підтримувала Сирського як одного з кандидатів на цю посаду. "Проте минуло всього три з гаком місяці з моменту призначення Сирського на посаду головкома, і історія повторилась знову: Безугла його нещадно хейтить і розводить зраду", – написав Магда.

Мар’яна Безугла – народна депутатка від "Слуги народу". Як писали ЗМІ, включити її у партійний список свого часу запропонував Андрій Холодов, так званий "тютюновий король", кум обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

За роки свого депутатства Безугла фігурувала у численних скандалах. Окрім систематичної критики Збройних Сил України, вона медійно атакувала волонтерів, незалежний мовник Суспільне, була співавторкою низки скандальних законопроектів, один з яких пропонував дозволити командирам вбивати підлеглих без рішення суду. Її також обвинувачували в дискредитації ЗСУ та сприянні російським ІПСО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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