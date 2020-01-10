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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132129 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106833 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108805 просмотра

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Бешеная овчарка покусала трех человек в Кировоградской области

Бешеная овчарка покусала трех человек в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 25602 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. У овчарки, которую содержали в частном дворе в Хмельницком микрорайоне Светловодска в Кировоградской области, обнаружили бешенство. Об этом сообщили УНН в городском совете Светловодска.

Собака отсутствовала дома в течение трех недель. Когда вернулась, вела себя агрессивно, покусала другую домашнюю собаку.

Хозяева обратились к специалисту ветеринарной медицины. Врач обнаружил все клинические признаки бешенства у собаки (слюнотечение, паралич нижней челюсти, беспокойное поведение). Овчарку не прививали против бешенства в 2019 году из-за агрессивного поведения. Животное взяли под надзор, другим животным во дворе (коту и собаке) сделали вынужденные прививки против бешенства. Также провели дезинфекционную обработку двора.

Впоследствии овчарка погибла. Организовали отбор патматериала и доставили его в региональную лабораторию Госпродпотребслужбы.

Обнаружили, что собака покусала трех человек и обслюнявила еще двух. Пострадавших доставили в Светловодскую ЦРБ, где им провели антирабические прививки.

Учитывая, что собака отсутствовала дома 21 день, точную информацию о пострадавших от нее людей и животных установить не удалось.

Напомним, бешеная собака в Черновцах покусала двух человек.

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