Бешеная овчарка покусала трех человек в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. У овчарки, которую содержали в частном дворе в Хмельницком микрорайоне Светловодска в Кировоградской области, обнаружили бешенство. Об этом сообщили УНН в городском совете Светловодска.
Собака отсутствовала дома в течение трех недель. Когда вернулась, вела себя агрессивно, покусала другую домашнюю собаку.
Хозяева обратились к специалисту ветеринарной медицины. Врач обнаружил все клинические признаки бешенства у собаки (слюнотечение, паралич нижней челюсти, беспокойное поведение). Овчарку не прививали против бешенства в 2019 году из-за агрессивного поведения. Животное взяли под надзор, другим животным во дворе (коту и собаке) сделали вынужденные прививки против бешенства. Также провели дезинфекционную обработку двора.
Впоследствии овчарка погибла. Организовали отбор патматериала и доставили его в региональную лабораторию Госпродпотребслужбы.
Обнаружили, что собака покусала трех человек и обслюнявила еще двух. Пострадавших доставили в Светловодскую ЦРБ, где им провели антирабические прививки.
Учитывая, что собака отсутствовала дома 21 день, точную информацию о пострадавших от нее людей и животных установить не удалось.
Напомним, бешеная собака в Черновцах покусала двух человек.