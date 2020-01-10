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Скажена вівчарка покусала трьох людей на Кіровоградщині

Скажена вівчарка покусала трьох людей на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. У вівчарки, яку утримували у приватному подвір’ї в Хмельницькому мікрорайоні Світловодська на Кіровоградщині, виявили сказ. Про це поінформували УНН у міській раді Світловодська.

Собака був відсутній вдома протягом трьох тижнів. Коли повернувся, поводився агресивно, покусав іншого домашнього собаку.

Господарі звернулися до фахівця ветеринарної медицини. Лікар виявив всі клінічні ознаки сказу у собаки (слинотеча, параліч нижньої щелепи, неспокійна поведінка). Вівчарку не щепили проти сказу у 2019 році через агресивну поведінку. Тварину взяли під нагляд, іншим тваринам у подвір’ї (коту та собаці) провели вимушене щеплення проти сказу. Також провели дезінфекційну обробку подвір’я.

Згодом вівчарка загинула. Організували відбір патматеріалу та доставили його до регіональної лабораторії Держпродспоживслужби.

Виявили, що собака покусав трьох людей та ослинив ще двох. Постраждалих доставили до Світловодської ЦРЛ, де їм провели антирабічні щеплення.

Враховуючи, що собака була відсутня вдома 21 день, точну інформацію щодо постраждалих від неї людей та тварин встановити не вдалося.

Нагадаємо, скажений собака у Чернівцях покусав двох людей.

Українські Національні Новини

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