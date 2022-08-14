Отмена льготного налогообложения на топливо: правительство внесло в ВР законопроект

Детали

Инициатором законопроекта является премьер’ер-министр Украины Денис Шмигаль.

Пока текст законопроекта отсутствует, но по информации народного депутата Ярослава Железняка там будет:

• Возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения.

• Возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%)

Дополнение

ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.