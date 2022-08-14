Скасування пільгового оподаткування на пальне: уряд вніс до ВР законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєструвано законопроект № 7668 про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку, передає УНН з посилання на ВР.
Деталі
Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Наразі текст законопроекту відсутній, але за інформацією народного депутата Ярослава Железняка там буде:
• Повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення.
• Повернення ПДВ на паливо до 20% (зараз 7%)
Доповнення
ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.