Скандал с закупкой БМП: Полторак опровергает данные о завышенных ценах

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"Опубликованная информация не соответствует действительности, потому что Минобороны закупило боевые машины за 169 тысяч долларов. Информация, которую я читал в журнале - там речь шла о 205 тысячах", - сказал Полторак.

Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, относительно контрактных цен при закупке БМП чешского производства польской компанией.