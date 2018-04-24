Скандал с закупкой БМП: Полторак опровергает данные о завышенных ценах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр обороны Степан Полторак опровергает информацию отдельных СМИ о якобы закупке через польского посредника БМП-1 по завышенной цене. Об этом глава украинского оборонного ведомства заявил в интервью ВВС Украина, передает УНН.
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"Опубликованная информация не соответствует действительности, потому что Минобороны закупило боевые машины за 169 тысяч долларов. Информация, которую я читал в журнале - там речь шла о 205 тысячах", - сказал Полторак.
Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, относительно контрактных цен при закупке БМП чешского производства польской компанией.