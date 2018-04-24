Скандал з закупкою БМП: Полторак спростовує дані про завищені ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр оборони Степан Полторак спростовує інформацію окремих ЗМІ про начебто закупівлю через польського посередника БМП-1 за завищеною ціною. Про це очільник українського оборонного відомства заявив в інтерв'ю ВВС Україна, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали поставлені польською компанією БМП
"Опублікована інформація не відповідає дійсності, бо Міноборони закупило бойові машини за 169 тисяч доларів. Інформація, яку я читав у журналі - там йшлося про 205 тисяч", - сказав Полторак.
Нагадаємо, резонансу набула стаття, опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо контрактних цін при закупівлі БМП чеського виробництва польською компанією.