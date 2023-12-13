Скандал в польском Сейме: депутат огнетушителем потушил ханукальную менору
Киев • УНН
В Польше депутат Гжегож Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в заседании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.
Депутат "Конфедерации" Гжегож Браун потушил огнетушителем ханукальную менору, установленную в Сейме Польши. Заседание было прервано. Спикер Сейма Шимон Головня отстранил Брауна от участия в заседании, передает УНН со ссылкой на РАР.
Детали
"Такого акта хамства, коварства и глупости у нас давно не было. И не будет", - заявил спикер Сейма. Шимон Головня также проинформировал, что сообщит по этому делу в прокуратуру.
Против депутата "Конфедерации" Гжегожа Брауна будет подано заявление в прокуратуру, вероятнее всего, по статье о нарушении религиозного обряда, - заявил журналистам в Сейме спикер Сейма Шимон Головня.
Депутат "Конфедерации" Гжегож Браун с помощью порошкового огнетушителя потушил зажженные ханукальные свечи в в Сейме. После этого он появился на трибуне Сейма.
После инцидента спикер Сейма исключил его из зала заседаний.
"Я решил, что в соответствии с правилом 22b Регламента Сейма, господин Браун считается грубо нарушившим общественный порядок на территории, находящейся в ведении Канцелярии Сейма. Это означает, что, вероятно, сегодня Президиум Сейма соберется, чтобы принять решение о финансовом наказании для господина Брауна", - сказал Головня журналистам.
Он выразил "глубокое сожаление по поводу того, что произошло".
"Этого не должно было произойти. Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, на него будет подано заявление в прокуратуру, скорее всего, по статье о нарушении религиозного обряда", - сообщил Головня.
Он подчеркнул, что "этого никогда не должно было произойти, и это пощечина польскому Сейму, что нечто подобное из-за безответственного, глупого, неразумного поведения одного из его депутатов, представителей нации, произошло сегодня в этом здании".
Головня отметил, что "не будет никакой толерантности к расизму, ксенофобии, антисемитизму и любым другим отклонениям, пока я являюсь спикером Сейма".
Депутат Витольд Зембачинский внес предложение о перерыве в заседании в связи с тушением Гжегожем Брауном ханукальной меноры.
"Здесь нет места антисемитским действиям. Церемония с религиозной подоплекой была прервана. Это недопустимо", - заявил депутат Зембачинский.
Скандал в польском Сейме: депутат огнетушителем потушил ханукальную менору
В Польше депутат Гжегож Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в заседании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.
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