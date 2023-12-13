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Скандал в польском Сейме: депутат огнетушителем потушил ханукальную менору

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 01:35  •  2492 просмотра

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В Польше депутат Гжегож Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в заседании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.

Депутат "Конфедерации" Гжегож Браун потушил огнетушителем ханукальную менору, установленную в Сейме Польши. Заседание было прервано. Спикер Сейма Шимон Головня отстранил Брауна от участия в заседании, передает УНН со ссылкой на РАР.

Детали

"Такого акта хамства, коварства и глупости у нас давно не было. И не будет", - заявил спикер Сейма. Шимон Головня также проинформировал, что сообщит по этому делу в прокуратуру.

Против депутата "Конфедерации" Гжегожа Брауна будет подано заявление в прокуратуру, вероятнее всего, по статье о нарушении религиозного обряда, - заявил журналистам в Сейме спикер Сейма Шимон Головня.

Депутат "Конфедерации" Гжегож Браун с помощью порошкового огнетушителя потушил зажженные ханукальные свечи в в Сейме. После этого он появился на трибуне Сейма.

После инцидента спикер Сейма исключил его из зала заседаний.

"Я решил, что в соответствии с правилом 22b Регламента Сейма, господин Браун считается грубо нарушившим общественный порядок на территории, находящейся в ведении Канцелярии Сейма. Это означает, что, вероятно, сегодня Президиум Сейма соберется, чтобы принять решение о финансовом наказании для господина Брауна", - сказал Головня журналистам.

Он выразил "глубокое сожаление по поводу того, что произошло".

"Этого не должно было произойти. Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, на него будет подано заявление в прокуратуру, скорее всего, по статье о нарушении религиозного обряда", - сообщил Головня.

Он подчеркнул, что "этого никогда не должно было произойти, и это пощечина польскому Сейму, что нечто подобное из-за безответственного, глупого, неразумного поведения одного из его депутатов, представителей нации, произошло сегодня в этом здании".

Головня отметил, что "не будет никакой толерантности к расизму, ксенофобии, антисемитизму и любым другим отклонениям, пока я являюсь спикером Сейма".

Депутат Витольд Зембачинский внес предложение о перерыве в заседании в связи с тушением Гжегожем Брауном ханукальной меноры.

"Здесь нет места антисемитским действиям. Церемония с религиозной подоплекой была прервана. Это недопустимо", - заявил депутат Зембачинский.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Скандал у польському Сеймі: депутат вогнегасником загасив ханукальну менору
Scandal in the Polish Sejm: a deputy extinguishes a Hanukkah menorah with a fire extinguisher
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Скандал в польском Сейме: депутат огнетушителем потушил ханукальную менору

В Польше депутат Гжегож Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальную менору в Сейме, что привело к его отстранению от участия в заседании и потенциальному судебному иску за нарушение религиозных обрядов.

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