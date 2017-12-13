Скандал в ВР: парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс вслепую

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики требует срочно переголосовать изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены экспортного возмещения НДС производителям технических культур, передает УНН со ссылкой на сайт Комитета.

Речь идет о голосовании 7 декабря, когда Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Народные избранники стверджуюе, что их ввели в заблуждение и манипулятивно "протолкнули" изменения в Налоговый кодекс Украины.

"К указанного законопроекта народным депутатом Украины в.Сидорчуком была внесена поправка №180, которым предусмотрена отмена бюджетного возмещения НДС при экспорте технических культур: сои, рапса и подсолнечника.

Указанная поправка нарушает статью 116 Регламента Верховной Рады Украины, согласно которой предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (статей, их частей, пунктов, предложений), который принят Верховной Радой Украины за основу ", - говорится в заявлении.

Эта правка была отклонена большинством народных депутатов, однако перед самым голосовуванням за законопроект в целом ее повторно вынесла на голосование Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Н.Южаниною перед голосованием за принятие этого законопроекта в целом было повторно объявлено ряд поправок, отклоненных народными депутатами Украины, с просьбой об их поддержке. Среди названных поправок была и поправка № 180. Однако, во время их объявления не было сказано об их содержании.

Поэтому, во время голосования за поддержку названных поправок, большая часть народных депутатов Украины, в том числе и из тех, которые поставили подписи под этим заявлением, были введены в заблуждение и не понимали, что голосуют за отмену возмещения НДС при экспорте масличных культур ", - говорится в заявлении.

Согласно стенограмме голосования, действительно, Председатель налогового комитета ВР только перечислила номера поправок, без уточнения их содержания.

"Южанина Н.П. Уважаемые коллеги, перечислит еще раз поправки? 8, 80, 99, 116, 133, 135, 137, 179, 180, 184, 185, 187, 190, 191 207, 208, 209, 213, 241, 243 и 244 ", - говорится в стенограмме .

Нардепы отмечают, что отмена бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте масличных культур нанесет большой вред сельскому хозяйству Украины, ведь приведет к падению закупочных цен на них. Общие потери аграриев составят несколько миллиардов гривен.

Кроме того, отмена возмещения НДС при экспорте соответствующих масличных культур является грубым нарушением обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО и подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, отметили избранники.

Нардепы предлагают разрешить ситуацию путем повторного вынесения на голосование данной поправки.

"Учитывая то, что в текущем году остается только одна пленарная неделя, народные депутаты Украины - члены Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений активно работают над разработкой соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования данного вопроса.

При этом, члены Комитета настаивают на необходимости немедленного рассмотрения соответствующего законопроекта Комитетом по вопросам по вопросам налоговой и таможенной политики, включение его в повестку дня сессии Верховной Рады Украины и безотлагательного рассмотрения парламентом в четверг ", - отмечается в заявлении.

Отметим, что заявление подписали более 20 нардепов, а именно: И.Мирошниченко, С.Лабазюк, Бакуменко, С.Мартиняк, С.Хлань, А. Витко, О.Кулинич, В.Давиденко, В.Ивченко, Я. Едаков, Вадатурский, В.Дидич, П.Юрчишин, М.Кучер, В.Лунченко, В.Петьовка Л.Козаченко, И.Бриченко, А.КОРНАЦКИЙ, А.Кузьменко, А.Дмитренко.

Напомним, в связи с принятием данной поправки аграрии планируют выйти на протест.

Также напомним, по словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке.

Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

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