Скандал у ВР: парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу наосліп

Йдеться про голосування 7 грудня, коли Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”.

Народні обранці стверджують, що їх ввели в оману і маніпулятивно “проштовхнули” зміни до Податкового кодексу України.

"До зазначеного законопроекту народним депутатом України в.Сидорчуком було внесено поправку №180, якою передбачено скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті технічних культур: сої, ріпаку та соняшнику.

Зазначена поправка порушує статтю 116 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до якої пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу", - йдеться у заяві.

Ця правка була відхилена більшістю народних депутатів, однак перед самим голосовуванням за законопроект в цілому її повторно винесла на голосування Голова Комітету з питань податкової та митної політики.

“Н.Южаніною перед голосуванням за прийняття цього законопроекту в цілому було повторно оголошено низку поправок, відхилених народними депутатами України, з проханням про їх підтримку. Серед названих поправок була і поправка № 180. Проте, під час їх оголошення не було сказано про їх зміст.

Тому,під час голосування за підтримку названих поправок, велика частина народних депутатів України, в тому числі і з тих, які поставили підписи під цією заявою, були введені в оману і не розуміли, що голосують за скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур”, - йдеться у заяві.

Згідно зі стенограмою голосування, дійсно, Голова податкового Комітету ВР лише перерахувала номери правок, без уточнення їх змісту.

“ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, перелічить ще раз поправки? 8, 80, 99, 116, 133, 135, 137, 179, 180, 184, 185, 187, 190, 191 207, 208, 209, 213, 241, 243 і 244”, — зазначено в стенограмі.

Нардепи наголошують, що скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті олійних культур нанесе велику шкоду сільському господарству України, адже призведе до падіння закупівельних цін на них. Загальні втрати аграріїв складуть декілька мільярдів гривень.

Окрім того, скасування відшкодування ПДВ при експорті відповідних олійних культур є грубим порушенням зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ і підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, наголосили обранці.

Нардепи пропонують вирішити ситуацію шляхом повторного винесення на голосування даної правки.

“Зважаючи на те, що в поточному році залишається лише один пленарний тиждень, народні депутати України — члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин активно працюють над розробкою відповідних змін до Податкового кодексу України з метою врегулювання порушеного питання.

При цьому, члени Комітету наполягають на необхідності негайного розгляду відповідного законопроекту Комітетом з питань з питань податкової та митної політики, включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України та невідкладного розгляду парламентом в четвер”, — наголошується у заяві.

Зазначимо, що заяву підписали більше 20 нардепів, а саме: І.Мірошніченко, С.Лабазюк, О.Бакуменко, С.Мартиняк, С.Хлань, А. Вітко, О.Кулініч, В.Давиденко, В.Івченко, Я.Єдаков, А.Вадатурський, В.Дідич, П.Юрчишин, М.Кучер, В.Лунченко, В.Петьовка Л.Козаченко, І.Бриченко, А.Корнацький, А.Кузьменко, О.Дмитренко.

Нагадаємо, у зв’язку із прийняттям даної правки аграрії планують вийти на протест.

Також нагадаємо, за словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку.

Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.