Скандал в Великобритании: 20 млрд фунтов или отставка Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон угрожал главе правительства Терезе Мэй раздавить ее бюджетные инициативы и поднять вопрос об отставке, если та не предоставит дополнительного финансирования его ведомству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
Так, Уильямсон потребовал увеличить на 20 миллиардов фунтов финансирование Минобороны на ближайшие 10 лет. Министр обороны заявил, что в противном случае депутаты-консерваторы проголосуют против предложенного МЭЙ проекта бюджета.
В дальнейшем же парламент может выразить ей недоверие, что приведет к отставке премьер-министра.
Отметим, что ранее Уильямсон уже пытался получить дополнительное финансирование для армии и даже получил на это согласие Мэй, однако после стало известно, что денег в бюджете страны на эти нужды нет.
Напомним, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK.