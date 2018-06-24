Скандал у Великій Британії: 20 млрд фунтів або відставка Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон погрожував голові уряду Терезі Мей розчавити її бюджетні ініціативи і порушити питання про відставку, якщо та не надасть додаткового фінансування його відомству. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail.
Так, Вільямсон зажадав збільшити на 20 мільярдів фунтів фінансування Міноборони на найближчі 10 років. Міністр оборони заявив, що в іншому випадку депутати-консерватори проголосують проти запропонованого Мей проекту бюджету.
Надалі ж парламент може висловити їй недовіру, що призведе до відставки прем'єр-міністра.
Відзначимо, що раніше Вільямсон вже намагався отримати додаткове фінансування для армії і навіть отримав на це згоду Мей, проте пізніше стало відомо, що грошей в бюджеті країни на ці потреби немає.
Нагадаємо, марш проти виходу Великобританії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 000 осіб, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на громадську організацію People's Vote UK.