Скандал у Великій Британії: 20 млрд фунтів або відставка Мей

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон погрожував голові уряду Терезі Мей розчавити її бюджетні ініціативи і порушити питання про відставку, якщо та не надасть додаткового фінансування його відомству. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail.

Так, Вільямсон зажадав збільшити на 20 мільярдів фунтів фінансування Міноборони на найближчі 10 років. Міністр оборони заявив, що в іншому випадку депутати-консерватори проголосують проти запропонованого Мей проекту бюджету.

Надалі ж парламент може висловити їй недовіру, що призведе до відставки прем'єр-міністра.

Відзначимо, що раніше Вільямсон вже намагався отримати додаткове фінансування для армії і навіть отримав на це згоду Мей, проте пізніше стало відомо, що грошей в бюджеті країни на ці потреби немає.

Нагадаємо, марш проти виходу Великобританії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 000 осіб, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на громадську організацію People's Vote UK.

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