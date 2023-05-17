Скандал с задержанием турецких журналистов: посла Германии вызвали в МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Немецкая полиция провела обыск во франкфуртском офисе турецкой газеты Sabah, и задержала ее представителя Исмаила Эреля и директора отдела новостей Джемиля Албая. Журналисты арестованы из-за жалобы членов движения FETÖ (признанного Турцией террористической организацией). Посол Германии в Анкаре Юрген Шульц был вызван в Министерство иностранных дел, пишет УНН со ссылкой на Sabah.
Детали
По информации, полученной от источников газеты Sabah, немецкая полиция провела обыски и в домах журналистов, изъяла компьютеры и телефоны.
"Мы пытаемся собрать информацию с самого утра. После обыска были задержаны оба наших представителя и журналисты. Они до сих пор находятся под стражей. Детальных объяснений о причинах задержания нет", — сообщил руководитель отдела новостей aNews Орхан Сали.
Журналисты Sabah и A Haber были задержаны по жалобе членов FETÖ Джевхери Гювена и Эрджана Каракойна, пишет Sabah.
Турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар отметил в комментариях Sabah, что Германия использует членов FETÖ в собственных интересах.
"Мы решительно осуждаем этот отвратительный акт. Мы ожидаем немедленного освобождения журналистов, которые стали мишенью безосновательного доноса члена FETÖ из-за их новостей о деятельности террористической организации FETÖ в Германии. Сразу после успешного первого тура президентских выборов и 28-х всеобщих парламентских выборов мы расцениваем прямое задержание представителей прессы немецкими властями без вызова их для дачи показаний как целенаправленную акцию... Наша решительная реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, которого сегодня вызвали в наше министерство", — заявил МИД Турции.
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