Скандал із затриманням турецьких журналістів: посла Німеччини викликали до МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Німецька поліція провела обшук у франкфуртському офісі турецької газети Sabah, і затримала її представника Ісмаїла Ереля та директора відділу новин Джеміля Албая. Журналістів арештовано через скаргу членів руху FETÖ (визнаний Туреччиною терористичною організацією). Посол Німеччини в Анкарі Юрген Шульц був викликаний до Міністерства закордонних справ, пише УНН з посиланням на Sabah.
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За інформацією, отриманою від джерел газети Sabah, німецька поліція провела обшуки й в будинках журналістів, вилучила комп'ютери та телефони.
"Ми намагаємося зібрати інформацію з самого ранку. Після обшуку були затримані обидва наші представники та журналісти. Вони досі перебувають під вартою. Детальних пояснень про причини затримання немає", - повідомив керівник відділу новин aNews Орхан Салі.
Журналісти Sabah и A Haber були затримані за скаргою членів FETÖ Джевхері Гювена і Ерджана Каракоюна, пише Sabah.
Турецький експерт з питань тероризму та безпеки Абдулла Агар зазначив у коментарі Sabah, що Німеччина використовує членів FETÖ "у власних інтересах".
"Ми рішуче засуджуємо цей огидний акт. Ми очікуємо негайного звільнення журналістів, які стали мішенню безпідставного доносу члена FETÖ через їхні новини про діяльність терористичної організації FETÖ в Німеччині. Одразу після успішного першого туру президентських виборів та 28-х загальних парламентських виборів ми розцінюємо пряме затримання представників преси німецькою владою без виклику їх для надання свідчень як цілеспрямовану акцію... Наша рішуча реакція доведена до відома посла Німеччини в Анкарі, якого сьогодні викликали до нашого міністерства", - заявило МЗС Туреччини.
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