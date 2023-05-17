Турецька опозиція оскаржує тисячі бюлетенів після виборів, заявляючи про фальсифікації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Основна опозиційна партія Туреччини заявила в середу, що подала скарги на порушення в тисячах скриньок для голосування на виборах у неділю, на яких президент Реджеп Тайіп Ердоган виступив краще, ніж очікувалося. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
Деталі
Мухаррем Еркек, заступник голови Народно-республіканської партії (НРП), сказав, що порушення у кожній виборчій скриньці варіювалися від одного неправильно підрахованого голосу до сотень таких голосів.
Він зазначив, що НРП офіційно висунула заперечення щодо 2269 урн для голосування по всій країні на президентських виборах та 4825 на парламентських виборах, які також відбулися в неділю.
"Ми стежимо за кожним голосуванням, навіть якщо це не змінює загальних результатів", - сказав Еркек журналістам в Анкарі.
За словами Еркека, для виборів у Туреччині та за кордоном було встановлено загалом 201 807 урн для голосування.
Крайній термін для оскарження результатів президентських виборів минув у понеділок, а термін для парламентського голосування минув у вівторок, сказав Еркек, додавши, що НРП подала всі свої апеляції у ці терміни.
Доповнення
Киличдароглу, голова НРП, у першому турі голосування отримав 44,9 відсотка голосів, що було розцінено як найбільший виклик 20-річному правлінню Ердогана. Третій кандидат, Сінан Оган, набрав 5,17 відсотка.
На президентських виборах 28 травня Ердоган та Кемаль Киличдароглу зійдуться у другому турі.
Альянс опозиції, до якого входить НРП, звернувся, зокрема, до молодих виборців із закликом підтримати Киличдароглу у другому турі, заявивши, що перший тур показав, що Ердоган втратив вотум довіри.
Ердоган, який зараз перебуває у виграшній позиції, каже, що тільки він може забезпечити стабільність у Туреччині, яка бореться з кризою вартості життя, стрімким зростанням інфляції та наслідками руйнівних землетрусів у лютому.