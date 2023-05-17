Турецкая оппозиция оспаривает тысячи бюллетеней после выборов, заявляя о фальсификации

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Основная оппозиционная партия Турции заявила в среду, что подала жалобы на нарушения в тысячах урн для голосования на выборах в воскресенье, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил лучше, чем ожидалось. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

Мухаррем Эркек, заместитель председателя Народно-республиканской партии (НРП), сказал, что нарушения в каждом избирательном ящике варьировались от одного неправильно подсчитанного голоса до сотен таких голосов.

Он отметил, что НРП официально выдвинула возражения по поводу 2269 урн для голосования по всей стране на президентских выборах и 4825 на парламентских выборах, которые также состоялись в воскресенье.

"Мы следим за каждым голосованием, даже если это не меняет общих результатов", — сказал Эркек журналистам в Анкаре.

По словам Эркека, для выборов в Турции и за рубежом было установлено 201 807 урн для голосования.

Крайний срок для обжалования результатов президентских выборов истек в понедельник, а срок для парламентского голосования истек во вторник, сказал Эркек, добавив, что НРП подала все свои апелляции в эти сроки.

Дополнение

Киличдароглу, глава НРП, в первом туре голосования получил 44,9 процента голосов, что было расценено как самый большой вызов 20-летнему правлению Эрдогана. Третий кандидат, Синан Оган, набрал 5,17 процента.

На президентских выборах 28 мая Эрдоган и Кемаль Киличдароглу сойдутся во втором туре.

Альянс оппозиции, в который входит НРП, обратился, в частности, к молодым избирателям с призывом поддержать Киличдароглу во втором туре, заявив, что первый тур показал, что Эрдоган потерял вотум доверия.

Эрдоган, находящийся сейчас в выигрышной позиции, говорит, что только он может обеспечить стабильность в Турции, которая борется с кризисом стоимости жизни, стремительным ростом инфляции и последствиями разрушительных землетрясений в феврале.

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