У Туреччині призначили другий тур президентських виборів на 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Туреччині призначили другий тур президентських виборів на 28 травня. Оголошення зробив голова Вищої виборчої комісії країни Ахмет Єнер, заяву якого транслювало TRT Haber, пише УНН.
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Єнер оголосив, що наразі кандидати не можуть претендувати на обрання на президентських виборах, які відбулися 14 травня, і "було вирішено провести другий тур виборів у неділю, 28 травня".
У Туреччині опрацювали 99,87% бюлетенів на виборах президента.
Згідно з підрахунками Вищої виборчої комісії Туреччини, кандидати отримують такі результати:
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- Реджеп Таїп Ердоган - 49,5%
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- Кемаль Киличдароглу - 44,89%
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- Сінан Оган - 5,17%
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- Мухаррем Індже - 0,44%
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Нагадаємо
У Туреччині 14 травня пройшло голосування на виборах президента та парламенту.
Голосування тривало з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати почали з'являтись о 21 годині.