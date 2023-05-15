В Турции назначили второй тур президентских выборов на 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Турции назначили второй тур президентских выборов на 28 мая. Объявление сделал председатель Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер, заявление которого транслировало TRT Haber, пишет УНН.
Детали
Йенер объявил, что сейчас кандидаты не могут претендовать на избрание на президентских выборах, которые состоялись 14 мая, и "было решено провести второй тур выборов в воскресенье, 28 мая".
В Турции обработали 99,87% бюллетеней на выборах президента.
Согласно подсчётам Высшей избирательной комиссии Турции, кандидаты получают следующие результаты:
-
- Реджеп Тайип Эрдоган - 49,5%
-
- Кемаль Кылычдароглу - 44,89%
-
- Синан Оган - 5,17%
-
- Мухаррем Индже - 0,44%
-
Напомним
В Турции 14 мая прошло голосование на выборах президента и парламента.
Голосование продолжалось с 8 утра до 17 часов (время совпадает с киевским). Первые результаты начали появляться в 21 час.