В Турции назначили второй тур президентских выборов на 28 мая

Детали

Йенер объявил, что сейчас кандидаты не могут претендовать на избрание на президентских выборах, которые состоялись 14 мая, и "было решено провести второй тур выборов в воскресенье, 28 мая".

В Турции обработали 99,87% бюллетеней на выборах президента.

Согласно подсчётам Высшей избирательной комиссии Турции, кандидаты получают следующие результаты:



Реджеп Тайип Эрдоган - 49,5%



Кемаль Кылычдароглу - 44,89%



Синан Оган - 5,17%



Мухаррем Индже - 0,44%



Напомним

В Турции 14 мая прошло голосование на выборах президента и парламента.

Голосование продолжалось с 8 утра до 17 часов (время совпадает с киевским). Первые результаты начали появляться в 21 час.