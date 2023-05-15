Вибори у Туреччині: Ердоган набирає 49,35% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Туреччині за підсумками обробки 98,88% бюлетенів на президентських виборах лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган із 49,35% голосів, пише УНН з посиланням на TRT Haber.
Деталі
У Туреччині опрацювали 98,88% бюлетенів на виборах президента.
Згідно з підрахунками Вищої виборчої комісії Туреччини, кандидати отримують такі результати:
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- Реджеп Таїп Ердоган - 49.35%
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- Кемаль Киличдароглу - 45%
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- Сінан Оган - 5.22%
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- Мухаррем Індже - 0.43%
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Додамо
Оскільки жоден кандидат не набирає більше ніж половину голосів, другий тур голосування має відбутися 28 травня.