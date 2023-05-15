Выборы в Турции: Эрдоган набирает 49,35% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Турции по итогам обработки 98,88% бюллетеней на президентских выборах лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 49,35% голосов, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.
Детали
В Турции обработали 98,88% бюллетеней на выборах президента.
Согласно подсчетам Высшей избирательной комиссии Турции, кандидаты получают следующие результаты:
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- Реджеп Тайип Эрдоган - 49.35%
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- Кемаль Кылычдароглу - 45%
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- Синан Оган - 5.22%
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- Мухаррем Индже - 0.43%
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Добавим
Поскольку ни один кандидат не набирает более половины голосов, второй тур голосования должен состояться 28 мая.