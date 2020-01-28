Скандал с закупками в "Укрзализныце": чиновник обедает с "конкурсантом", а затем называет это "бредом"

Речь о конкурсе УЗ, который был объявлен в конце прошлого года. По итогам отбора УЗШК должен определить поставщика услуг по питанию для пассажиров “Интерсити” и “Интерсити +”. С самого начала участники конкурсного отбора заподозрили чиновников УЗ в попытке отдать победу заведомо определенной компании — ООО “Санфинити”. Нарушение законодательства во время процедуры проведения конкурса, а также осведомленность “Санфинити” об условиях отбора еще до официального объявления стали основанием для судебного иска против чиновников УЗ.

Впоследствии, Волынский окружной суд запретил проведение конкурса до момента устранения всех определенных нарушений, среди которых, в частности, и несоблюдение этапности проведения отбора.

В “Укрзализныце”, реагируя на публичный скандал по этому поводу, заявили о создании отдельной рабочей группы, должен доказать конкурса до конца и, наконец, определить его победителя. Уверяли в том, что ориентироваться при выборе исключительно на цену и качество предложений участников.

Однако, на практике, похоже, руководствуются несколько иными критериями. Ведь вчера издание “Капитал” опубликовало фото и видео, на которых видно, как представитель одной из компаний-участниц конкурса УЗ — Тарас Новосад — беспрепятственно попадает на техническую пассажирскую станцию, где осматривает вагоны “Интерсити”. Позже он же, в компании заместителя председателя конкурсной комиссии УЗШК Вячеслава Горбатко обедает в кафе для сотрудников железнодорожной станции.

Интересно, что в журнале посетителей станции (куда нельзя попасть кому-либо без регистрации или пропуска, — ред.) Новосад был “вписан”, как сотрудника УЗШК. Хотя, по имеющейся у “Капитал” информации, он является представителем компании-участницы конкурса — “Санфинити”.

Все это происходит в разгар скандала, и что немаловажно, в период когда выбор будущего “кормильца” пассажиров не завершено, а победителя — не определено.

В телефонном комментарии УНН Горбатко объяснить опубликованы фото и степень своих дружеских отношений с сотрудником компании “Санфинити” не смог.

“Это все бред. Это ложь. До свидания”, — сказал он, даже не дослушав до конца все вопросы журналиста.

В УЗ официально такую “надпрозрачность” конкурса пока тоже не прокомментировали. Так и не объяснив, как допустили Горбатко к вновь рабочей группы УЗ по определению победителя закупки услуг питания.

Поэтому, на комментарий по этому поводу редакции УНН ожидает в течение дня.

Заметим, что цена вопроса “пищевой” закупки составляет около 120 млн грн в год. А ООО “Санфинити”, которое по неизвестным причинам уже осматривает поезда “Интерсити”, ранее никогда и никому из государственных структур подобных услуг не предоставляло.

Напомним, как писал УНН, из-за коррупционной закупке УЗ, пассажиры “Интерсити” могут остаться без еды и кофе во время своих путешествий.

Также напомним, что против руководства УЗ в ГБР уже открыли уголовное производство. Однако какой именно эпизод расследуют следователи, пока не известно.