Скандал із закупівлями в "Укрзалізниці": чиновник обідає з "конкурсантом", а потім називає це "маячнею"

Мова про конкурс УЗ, який було оголошено наприкінці минулого року. За підсумками відбору УЗШК має визначити постачальника послуг з харчування для пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”. Із самого початку учасники конкурсного відбору запідозрили чиновників УЗ у спробі віддати перемогу завідомо визначеній компанії — ТОВ “Санфініті”. Порушення законодавства під час процедури проведення конкурсу, а також обізнаність “Санфініті” про умови відбору ще до його офіційного оголошення стали підставою для судового позову проти чиновників УЗ.

Згодом, Волинський окружний суд заборонив проведення конкурсу до моменту усунення усіх визначених порушень, серед яких, зокрема, і недотримання етапності проведення відбору.

В “Укрзалізниці”, реагуючи на публічний скандал з цього приводу, заявили про утворення окремої робочої групи, що має довести конкурсу до кінця та, врешті решт, визначити його переможця. Запевняли у тому, що орієнтуватимуться при виборі виключно на ціну та якість пропозицій учасників.

Однак, на практиці, схоже, керуються дещо іншими критеріями. Адже учора видання “Капітал” опублікувало фото та відео, на яких видно, як представник однієї з компаній-учасниць конкурсу УЗ — Тарас Новосад — безперешкодно потрапляє на технічну пасажирську станцію, де оглядає вагони “Інтерсіті”. Пізніше він же, у компанії заступника голови конкурсної комісії УЗШК Вячеслава Горбатко обідає в кафе для співробітників залізничної станції.

Цікаво, що у журналі відвідувачів станції (куди не можна потрапити будь-кому без реєстрації або перепустки, — ред. ) Новосада було “вписано”, як співробітника УЗШК. Хоча, за наявною у “Капітал” інформацією, він є представником компанії-учасниці конкурсу — “Санфініті”.

Все це відбувається у розпал скандалу, і що важливо, в період коли вибір майбутнього “годувальника” пасажирів не завершено, а переможця — не визначено.

В телефонному коментарі УНН Горбатко пояснити опубліковані фото та ступінь своїх дружніх стосунків зі співробітником компанії “Санфініті” не зміг.

“Це все маячня. Це брехня. До побачення”, — сказав він, навіть не дослухавши до кінця усі запитання журналіста.

В УЗ офіційно таку “надпрозорість” конкурсу поки що теж не прокоментували. Так і не пояснивши, як допустили Горбатко до новоутвореної робочої групи УЗ із визначення переможця закупівлі послуг харчування.

Тож, на коментар з цього приводу редакції УНН очікує протягом дня.

Зауважимо, що ціна питання “харчової” закупівлі сягає близько 120 млн грн на рік. А ТОВ “Санфініті”, яке з невідомих причин вже оглядає потяги “Інтерсіті”, раніше ніколи й нікому з державних структур подібних послуг не надавало.

Нагадаємо, як писав УНН, через корупційну закупівлю УЗ, пасажири “Інтерсіті” можуть залишитися без їжі та кави під час своїх подорожей.

Також нагадаємо, що проти керівництва УЗ у ДБР вже відкрили кримінальне провадження. Проте який саме епізод розслідують слідчі, поки не відомо.