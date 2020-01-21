ДБР відкрило кримінальну справу стосовно керівництва УЗ - Гороховський

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 10444 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 13041 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 18138 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 213568 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 150409 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 130800 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 135017 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149559 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148594 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231784 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 21328 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 20094 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 28234 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 21357 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 21142 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 10444 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 213569 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 186788 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 305408 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 326925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 21808 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 11271 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 61097 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 43589 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 57602 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

ДБР відкрило кримінальну справу стосовно керівництва УЗ - Гороховський

Київ • УНН

 • 14835 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом “Укрзалізниці” (УЗ). Про це, посилаючись на дані ЗМІ, на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт, кандидат політичних наук Денис Гороховський, передає УНН.

ДБР відкрило кримінальну справу стосовно керівництва УЗ - Гороховський

Що стало мотивом для правоохоронців відкрити відповідну кримінальну справу, Горохівський не вказує. Однак зазначає, що останнім часом у громадськості накопичилася маса питань до діяльності службових осіб УЗ.

Політичний експерт нагадав, що не так давно “Укрзалізниця” оголосила конкурс на вибір постачальника харчування в потягу “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”. Сьогодні цей конкурс заблокований рішенням суду, і, цілком ймовірно, що через пару тижнів пасажири поїздів будуть змушені голодувати під час своїх подорожей, пише Гороховський.

“Приводом для такого рішення Феміди стала чиста корупція. Прошу вибачення за таку обвинувальну однозначність, але як інакше трактувати той факт, що одна з компаній-учасників „супер-прозорого“ конкурсу УЗ знала наперед його умови? А ціна цього „харчового“ контракту, на хвилиночку, якихось 120 млн грн на рік”, — написав Гороховський.

Діяльність службових осіб УЗ викликає масу питань не тільки через “харчовий” тендер, продовжив експерт.

“Але є ж ще кондиціонери, які УЗ закупила за ціною, що в 5 разів дорожче за ринкову. І є ще маса інших повідомлень в ЗМІ, про півмільйонні зп керівництву, про схеми і найманих працівників, і навіть пишуть, що ДБР внесло до Реєстру кримінальне провадження за фактом зловживання владою/ службовим становищем керівництвом УЗ”, — зазначив він.

Як писав УНН, пасажири “Інтерсіті” можуть залишитися без їжі і кави. При цьому, в УЗ коментувати таку ймовірність відмовилися, рівно, як і пояснити свою позицію щодо заблокованого судом конкурсу з вибору постачальника послуг харчування для пасажирів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,553.01