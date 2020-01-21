ДБР відкрило кримінальну справу стосовно керівництва УЗ - Гороховський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом “Укрзалізниці” (УЗ). Про це, посилаючись на дані ЗМІ, на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт, кандидат політичних наук Денис Гороховський, передає УНН.
Що стало мотивом для правоохоронців відкрити відповідну кримінальну справу, Горохівський не вказує. Однак зазначає, що останнім часом у громадськості накопичилася маса питань до діяльності службових осіб УЗ.
Політичний експерт нагадав, що не так давно “Укрзалізниця” оголосила конкурс на вибір постачальника харчування в потягу “Інтерсіті” та “Інтерсіті+”. Сьогодні цей конкурс заблокований рішенням суду, і, цілком ймовірно, що через пару тижнів пасажири поїздів будуть змушені голодувати під час своїх подорожей, пише Гороховський.
“Приводом для такого рішення Феміди стала чиста корупція. Прошу вибачення за таку обвинувальну однозначність, але як інакше трактувати той факт, що одна з компаній-учасників „супер-прозорого“ конкурсу УЗ знала наперед його умови? А ціна цього „харчового“ контракту, на хвилиночку, якихось 120 млн грн на рік”, — написав Гороховський.
Діяльність службових осіб УЗ викликає масу питань не тільки через “харчовий” тендер, продовжив експерт.
“Але є ж ще кондиціонери, які УЗ закупила за ціною, що в 5 разів дорожче за ринкову. І є ще маса інших повідомлень в ЗМІ, про півмільйонні зп керівництву, про схеми і найманих працівників, і навіть пишуть, що ДБР внесло до Реєстру кримінальне провадження за фактом зловживання владою/ службовим становищем керівництвом УЗ”, — зазначив він.
Як писав УНН, пасажири “Інтерсіті” можуть залишитися без їжі і кави. При цьому, в УЗ коментувати таку ймовірність відмовилися, рівно, як і пояснити свою позицію щодо заблокованого судом конкурсу з вибору постачальника послуг харчування для пасажирів.