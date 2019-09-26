СК РФ признал семь детей пострадавшими от развратных действий священника

“Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России, — уточнили в СК. — По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским”. Сейчас пострадавшим детям оказывается психологическая помощь, они изолированы от возможного негативного воздействия.

“По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них”, — рассказали в СК.

Его дочь со своим мужем заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени. Следователи провели более 17 обысков и выемок, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках дела назначены экспертизы.

Как писал УНН ранее, настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.