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СК РФ признал семь детей пострадавшими от развратных действий священника

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет расследовать уголовное дело в отношении священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СК, пострадавшими от развратных действий священника признаны семь детей, пишет УНН.

СК РФ признал семь детей пострадавшими от развратных действий священника

“Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России, — уточнили в СК. — По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским”. Сейчас пострадавшим детям оказывается психологическая помощь, они изолированы от возможного негативного воздействия.

“По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них”, — рассказали в СК.

Его дочь со своим мужем заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени. Следователи провели более 17 обысков и выемок, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках дела назначены экспертизы.

Как писал УНН ранее, настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.

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