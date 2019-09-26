Настоятеля російської Свято-Троїцької обителі милосердя звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Слідство звинувачує арештованого напередодні настоятеля Свято-Троїцької обителі милосердя в Оренбурзькій області Миколу Стремського за трьома статтями Кримінального кодексу РФ, серед яких зґвалтування неповнолітніх і невиконання обов’язків по вихованню дітей. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер на сайті Ленінського районного суду, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Органами слідства він (Стремський) звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених пунктом „б“ четвертої частини статті 131 („Зґвалтування потерпілої, яка не досягла чотирнадцятирічного віку“), частиною три статті 135 („Розпусні дії щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, вчинені щодо двох чи більше осіб“) і статтею 156 („Невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього“) КК РФ”, — сказано в повідомленні.
Слідче управління Слідчого комітету РФ по Оренбурзькій області третій день утримується від коментарів на цю тему. Засідання суду, на якому обрано запобіжний захід для Стремського, його дочки та її чоловіка у вигляді взяття під варту до 12 листопада, пройшло в закритому режимі.
Указом митрополита Оренбурзького і Саракташського Веніаміна (Зарицького) “протоієрей Микола Стремський заборонений в священнослужінні на час ведення слідства”.
Як передавав УНН, у Польщі зґвалтували 13-місячну дівчинку.