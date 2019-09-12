У Польщі зґвалтували 13-місячну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У польському місті Щецинек Західнопоморського воєводства сусід зґвалтував 13-місячну дитину, яка перебувала на його опіці, її госпіталізували у тяжкому стані, пише УНН з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.
“Прокуратура веде розслідування у цій справі, ми не надаємо жодної інформації”, — повідомили польським журналістам у прес-службі штабу поліції Західнопоморського воєводства.
За неофіційною інформацією, батьки ненадовго залишили дівчинку під опікою сусіда. Коли забрали дитину, вони були шоковані її станом і викликали медичну допомогу. Початкове обстеження показало зґвалтування та пов’язані з цим травми дитини. Стан постраждалої настільки важкий, що дівчину транспортували з лікарні Щецинека до спеціалізованої лікарні в місто Щецин.
Чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні, вже затримали. Ймовірно, у четвер прокуратура висуне йому попереднє звинувачення (його можна продовжити після ознайомлення з медичною документацією у цій справі). Подальшу долю чоловіка вирішить, скоріш за все, у п’ятницю, суд.
Як писав УНН, поліція Берліна під час переслідування застрелила поляка, який вбив українку.