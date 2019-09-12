В Польше изнасиловали 13-месячную девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В польском городе Щецинек Западно- Поморского воеводства сосед изнасиловал 13-месячного ребенка, находившегося на его опеке, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет УНН со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.
“Прокуратура ведет расследование по этому делу, мы не предоставляем никакой информации”, — сообщили польским журналистам в пресс-службе штаба полиции Западно-Поморского воеводства.
По неофициальной информации, родители ненадолго оставили девочку на попечении соседа. Когда забрали ребенка, они были шокированы ее состоянием и вызвали медицинскую помощь. Исходное обследование показало изнасилование и связанные с этим травмы ребенка. Состояние ребенка настолько тяжелое, что девочку транспортировали из больницы Щецинеке в специализированную больницу в город Щецин.
Мужчину, подозреваемого в изнасиловании, уже задержали. Вероятно, в четверг прокуратура выдвинет ему предварительное обвинение (его можно продолжить после ознакомления с медицинской документацией в этом деле). Дальнейшую судьбу мужчины решит, скорее всего, в пятницу, суд.
Как писал УНН, полиция Берлина во время преследования застрелила поляка, который убил украинку.