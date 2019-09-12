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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107111 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119654 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111261 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117454 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123547 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149831 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Польше изнасиловали 13-месячную девочку

В Польше изнасиловали 13-месячную девочку

Киев  •  УНН

 • 42997 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В польском городе Щецинек Западно- Поморского воеводства сосед изнасиловал 13-месячного ребенка, находившегося на его опеке, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет УНН со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

“Прокуратура ведет расследование по этому делу, мы не предоставляем никакой информации”, — сообщили польским журналистам в пресс-службе штаба полиции Западно-Поморского воеводства.

По неофициальной информации, родители ненадолго оставили девочку на попечении соседа. Когда забрали ребенка, они были шокированы ее состоянием и вызвали медицинскую помощь. Исходное обследование показало изнасилование и связанные с этим травмы ребенка. Состояние ребенка настолько тяжелое, что девочку транспортировали из больницы Щецинеке в специализированную больницу в город Щецин.

Мужчину, подозреваемого в изнасиловании, уже задержали. Вероятно, в четверг прокуратура выдвинет ему предварительное обвинение (его можно продолжить после ознакомления с медицинской документацией в этом деле). Дальнейшую судьбу мужчины решит, скорее всего, в пятницу, суд.

Как писал УНН, полиция Берлина во время преследования застрелила поляка, который убил украинку.

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