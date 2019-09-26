СК РФ визнав сім дітей постраждалими від розпусних дій священика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Центральний апарат Слідчого комітету РФ буде розслідувати кримінальну справу стосовно священика Миколи Стремського, який звинувачується в зґвалтуваннях неповнолітніх. Як повідомили в пресслужбі СК, які постраждали від розпусних дій священика визнані сім дітей, пише УНН.
“Для всебічного і оперативного розслідування кримінальну справу стосовно Миколи Стремський передано в ГСУ СК Росії, — уточнили в СК. — У кримінальній справі на цей момент визнані в якості потерпілих сім неповнолітніх, які перебувають під опікою чи удочеренних Стремським”. Зараз постраждалим дітям надається психологічна допомога, вони ізольовані від можливого негативного впливу.
“За даними слідства, в період з січня по серпень 2018 року Стремський в селищі Саракташ Оренбурзької області неодноразово здійснював щодо шести опікуваних і удочеренних неповнолітніх розпусні дії, а також зґвалтував одну з них”, — розповіли в СК.
Його дочка зі своїм чоловіком замкнули трьох неповнолітніх в гаражному приміщенні, де утримували протягом тривалого часу. Слідчі провели більше 17 обшуків і виїмок, в ході яких вилучили предмети, що мають значення для кримінальної справи. В рамках справи призначені експертизи.
Як писав УНН раніше, настоятеля російської Свято-Троїцької обителі милосердя звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх.