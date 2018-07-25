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СК РФ возбудил дело против Гриценко за "призывы к терактам в России"

СК РФ возбудил дело против Гриценко за "призывы к терактам в России"

Киев  •  УНН

 • 19755 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению "в совершении призывов к осуществлению террористической деятельности в России". Об этом говорится на официальном сайте СК РФ, передает УНН.

Как отмечается, СК РФ расследует несколько эпизодов о совершении А.Гриценко призывов к осуществлению террористической деятельности на территории России. В частности, один из таких призывов, как указано в сообщении, экс-министр выразил 2 июля 2018 года в эфире одного из украинских телеканалов.

В СК отметили, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена ​​причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года, когда "Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов".

"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

В СК РФ уточнили, что согласно ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей и прокуроров Литвы из-за массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

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