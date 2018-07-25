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СК РФ відкрив справу проти Гриценка за "заклики до терактів у Росії"

СК РФ відкрив справу проти Гриценка за "заклики до терактів у Росії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка за звинуваченням "у скоєні закликів до здійснення терористичної діяльності в Росії". Про це йдеться на офіційному сайті СК РФ, передає УНН.

Як зазначається, СК РФ розслідує кілька епізодів про вчинення А.Гриценком закликів до здійснення терористичної діяльності на території Росії. Зокрема, один із таких закликів, як вказано у повідомленні, екс-міністр висловив 2 липня 2018 року в ефірі одного з українських телеканалів.

У СК зауважили, що за результатами слідчих дій, портретних і лінгвістичних експертиз встановлено причетність Гриценка до скоєння аналогічного злочину 16 липня 2014 року, коли "Гриценко виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації шляхом підриву залізничних поїздів".

"За даним фактом відносно Анатолія Гриценка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що на даний час кримінальні справи про вчинення Анатолієм Гриценком двох злочинів з'єднані в одне провадження, йому заочно пред'явлено звинувачення.

У СК РФ уточнили, що відповідно до ст. 12 КК РФ іноземні громадяни, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин за її межами, спрямоване проти інтересів Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти суддів і прокурорів Литви через масові заворушення у Вільнюсі в січні 1991 року.

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