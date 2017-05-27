СК РФ начал проверку обстоятельств задержания школьника в центре Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Московские следователи СК РФ начали проверку обстоятельств доставки в отдел полиции школьника, читал стихи в центре Москвы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По указанию руководителя главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александра Дриманова организовано проведение доследственной проверки", - сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.
По ее словам, сейчас изучается также видеозапись, на которой женщина препятствовала действиям полицейских, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, на предмет наличия в действиях этой женщины признаков преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ( "Применение насилия в отношении представителя власти").
В СК считают, что в СМИ появилась несколько искаженная информация о событии.
Как сообщал УНН, в Москве в районе Арбата полиция задержала мальчика за чтение стихов.