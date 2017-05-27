СК РФ розпочав перевірку обставини затримання школяра у центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Московські слідчі СК РФ розпочали перевірку обставин доставки до відділу поліції школяра, який читав вірші в центрі Москви, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За вказівкою керівника головного слідчого управління (ГСУ) СК РФ по Москві Олександра Дриманова організовано проведення дослідчої перевірки", - повідомила представник ГСУ Юлія Іванова.
За її словами, зараз вивчається також відеозапис, на якій жінка перешкоджала діям поліцейських, які перебувають при виконанні своїх посадових обов'язків, на предмет наявності в діях цієї жінки ознак злочину, передбаченого ст. 318 КК РФ ( "Застосування насильства відносно представника влади").
У СК вважають, що в ЗМІ з'явилася дещо спотворена інформація про подію.
Як повідомляв УНН, у Москві в районі Арбата поліція затримала хлопчика за читання віршів