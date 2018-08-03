СК РФ предъявил обвинение россиянину, который воюет на Донбассе на стороне Украины

"В Главном следственном управлении СК заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека")", - сообщила Петренко.

По ее словам, Королев является "активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций". В мае 2015 года он вступил в состав батальона "Азов".

"На данный момент Антон Королев продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов, в связи с чем следствием направлен запрос в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело в отношении Королева будет направлено в суд заочно", - добавила Петренко.

Напомним, в июле Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела Докучаевска на Донбассе.