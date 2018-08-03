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СК РФ предъявил обвинение россиянину, который воюет на Донбассе на стороне Украины

СК РФ предъявил обвинение россиянину, который воюет на Донбассе на стороне Украины

Киев  •  УНН

 • 17209 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Следственный комитет России предъявил обвинения россиянину Антону Королеву, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает УНН

"В Главном следственном управлении СК заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека")", - сообщила Петренко.

По ее словам, Королев является "активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций". В мае 2015 года он вступил в состав батальона "Азов".

"На данный момент Антон Королев продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов, в связи с чем следствием направлен запрос в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции, уголовное дело в отношении Королева будет направлено в суд заочно", - добавила Петренко.

Напомним, в июле Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела Докучаевска на Донбассе.

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