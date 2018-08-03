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СК РФ пред'явив звинувачення росіянинові, який воює на Донбасі на боці України

СК РФ пред'явив звинувачення росіянинові, який воює на Донбасі на боці України

Київ • УНН

 • 17213 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Слідчий комітет Росії пред'явив звинувачення росіянинові Антону Корольову, який бере участь в бойових діях на Донбасі на боці України. Про це ТАСС повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, передає УНН.

"У Головному слідчому управлінні СК заочно пред'явлено звинувачення громадянину Російської Федерації Антону Корольову. Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 359 КК РФ ( "Участь найманця у збройному конфлікті"), ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 228 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності і збудження ненависті і ворожнечі, а також приниження гідності людини")", - повідомила Петренко.

За її словами, Корольов є "активним прихильником націоналістичних ідей і відкрито афішує свою приналежність до однієї з екстремістських організацій". У травні 2015 року вступив до складу батальйону "Азов".

"На даний момент Антон Корольов продовжує перебувати за межами Російської Федерації і ховатися від російських правоохоронних органів, в зв'язку з чим слідством направлено запит до Генпрокуратури РФ для вирішення питання про екстрадицію обвинуваченого в Росію. У разі відмови української сторони в екстрадиції, кримінальну справу стосовно Корольова буде направлено в суд заочно", - додала Петренко.

Нагадаємо, в липні Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом обстрілу Докучаєвська на Донбасі.

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