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СК РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево

СК РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 8345 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Напомним, самолет, следовавший в Мурманск, спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся, сейчас пожар потушен. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать молния, попавшая в самолет. Однако, по информации Telegram-канала Mash причиной возгорания стали пробоины в топливных баках, вызванные поврежденными при посадки шасси.

На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, более 10 из них пострадали, один человек погиб. В тоже время некоторые СМИ сообщают о 10 погибших.

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