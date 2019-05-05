СК РФ порушив кримінальну справу за фактом загоряння літака в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчий комітет порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту за фактом загоряння літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"За фактом авіаподії в аеропорту Шереметьєво порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту")", - сказала представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК Росії Олена Марковська.
Нагадаємо, літак, який прямував до Мурманська, через деякий час запросив аварійну посадку. При посадці він загорівся, зараз пожежа ліквідована. За попередніми даними, причиною загоряння могла стати блискавка, що потрапила в літак. Однак, за інформацією Telegram-каналу Mash причиною загоряння стали пробоїни в паливних баках, викликані пошкодженими при посадки шасі.
На борту повітряного судна знаходилися 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. За попередніми даними, понад 10 з них постраждали, одна людина загинула. У той же час деякі ЗМІ повідомляють про 10 загиблих.