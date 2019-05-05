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Причиною загоряння на літаку в Шереметьєво стала пробоїна в паливному баку

Причиною загоряння на літаку в Шереметьєво стала пробоїна в паливному баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Під час екстренної посадки літака в московському Шереметьєво шасі пробило паливний бак і літак миттєво загорівся. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Telegram-каналу Mash.

"Причина пожежі: під час екстренної посадки борт розвернуло, через це пошкодилися шасі. Вони пробили паливні баки, і майже миттєво літак загорівся", - повідомляє канал.

Після того, як пробило баки, біля борту загорівся лівий двигун.

Канал також пише, про те, що в екстрені служби надійшла інформація про 10 загиблих і одного постраждалого пасажира літка, на який загорівся. Але уточнюється, що це попередня цифра.

Нагадаємо, 5 травня літак, що вилетів в Мурманськ, був змушений здійснити аварійну посадку і загорівся. За попередньою інформацією пожежа повністю знищила хвостову частину літака, що аварійно сів у московському аеропорту Шереметьєво.

Літак SSJ-100, який здійснив жорстку посадку в аеропорту Шереметьєво, був виготовлений в 2018 році.

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