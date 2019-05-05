Причиной возгорания на самолете в Шереметьево стала пробоина в топливном баке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. При экстренной посадке самолета в московском Шереметьеве шасси пробило топливный бак и самолет мгновенно загорелся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Telegram-канала Mash.
"Причина пожара: при экстренной посадке борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолёт загорелся", - сообщает канал.
После того, как пробило баки, у борта загорелся левый двигатель.
Канал также пишет, о том, что в экстренные службы поступила информация о 10 погибших и 1 пострадавшем пассажире на загоревшемся Sukhoi Superjet 100-95B . Но уточняется, что это предварительная цифра.
Напомним, 5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. По предварительной информации пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево.
Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.