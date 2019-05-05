Десять людей загинули при аварійній посадці Superjet 100 в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Десять людей загинули при аварійній посадці Superjet 100 в росссійской аеропорту Шереметьєво, передає агентство міських новин "Москва" з посиланням на джерело в екстрених службах, повідомляє УНН.
5 травня літак, що вилетів в Мурманськ, був змушений здійснити аварійну посадку і загорівся. За попередньою інформацією пожежа повністю знищила хвостову частину літака, що аварійно сів у московському аеропорту Шереметьєво.
Ймовірно пожежа викликана загорянням на борту літака.
Літак SSJ-100, який здійснив жорстку посадку в аеропорту Шереметьєво, був вироблений в 2018 році.