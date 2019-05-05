Десять человек погибли при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Десять человек погибли при аварийной посадке Superjet 100 в росссийском аэропорту Шереметьево, передает агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает УНН.
5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. По предварительной информации пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево.
Вероятно пожар вызван возгоранием на борту самолета.
Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, был произведен в 2018 году.